Число жертв удара ВСУ по белгородскому селу увеличилось до трех
Гладков: число погибших в селе Никольское после удара ВСУ выросло до трех
В результате обстрела села Никольское Белгородского района погибли три человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, третьей жертвой украинских боевиков стал водитель легкового автомобиля. В результате удара он получил ранения, его коллега не успел довезти пострадавшего до медицинского учреждения.
«К большому горю, по пути в больницу мужчина скончался», — констатировал губернатор и выразил глубокие соболезнования семье и близким погибшего.
Ранее Гладков сообщил, что жертвами налета дронов украинских ВСУ стали два человека.
«В операционной городской больницы № 2 города Белгорода скончался мужчина, которого бригада скорой доставила без сознания», — написал он.
Также он сообщил, что другой мирный житель скончался на месте удара от полученных ран до приезда скорой.
Коме того, ранения получили трое мирных жителей: одна женщина и двое мужчин.