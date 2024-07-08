Число жертв удара ВСУ по белгородскому селу увеличилось до трех

Гладков: число погибших в селе Никольское после удара ВСУ выросло до трех

В результате обстрела села Никольское Белгородского района погибли три человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, третьей жертвой украинских боевиков стал водитель легкового автомобиля. В результате удара он получил ранения, его коллега не успел довезти пострадавшего до медицинского учреждения.

«К большому горю, по пути в больницу мужчина скончался», — констатировал губернатор и выразил глубокие соболезнования семье и близким погибшего.

Ранее Гладков сообщил, что жертвами налета дронов украинских ВСУ стали два человека.

«В операционной городской больницы № 2 города Белгорода скончался мужчина, которого бригада скорой доставила без сознания», — написал он.

Также он сообщил, что другой мирный житель скончался на месте удара от полученных ран до приезда скорой.

Коме того, ранения получили трое мирных жителей: одна женщина и двое мужчин.