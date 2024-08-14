Число жертв после удара ВСУ по автобусу в Лисичанске достигло трех

Власти ЛНР заявили о третьем погибшем после удара ВСУ по автобусу в Лисичанске

Врачам не удалось спасти одного из пострадавших после удара ВСУ по автобусу в Лисичанске. Число погибших в результате украинской агрессии выросло до трех, сообщили в пресс-службе правительства Луганской Народной Республики.

Пациента доставили в Луганскую республиканскую клиническую больницу на реанимобиле. Его состояние медики сразу же оценили как крайне тяжелое, диагностировав черепно-мозговую травму.

«К сожалению, пациент скончался. Медики предприняли все возможные усилия для стабилизации его состояния, но травма была очень серьезной», — сказала министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко, выразив соболезнования родным и близким погибшего.

При обстреле автобуса на месте скончалась женщина, потом в больнице умер мужчина, получивший поникающее ранение в сердце. Пострадали порядка 30 человек, в том числе дети.