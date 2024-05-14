Число желающих вступить в украинский батальон «Кракен» упало | 360°

14 мая 2024, 10:03
Число желающих вступить в украинский батальон «Кракен» упало
Пленный боевик ВСУ Гут: добровольцы стали отказываться вступать в «Кракен»
Все меньше украинцев хотят вступать в ряды неонацистского формирования «Кракен»*. Об этом заявил входящий в это подразделение военный ВСУ Илья Гут, которого взяла в плен российская группировка «Север», сообщило РИА «Новости».
Число добровольцев уменьшилось из-за «специфики» вооруженного формирования, предположил боевик из «Кракена»*.
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«В связи со спецификой нашего подразделения набор в последнее время добровольцев уменьшился. Меньше людей хочет вступать в ряды», — указал он.
Гут рассказал, что вошел в неонацистский батальон по собственному желанию. Российские бойцы захватили военного в плен 10 мая.
Ранее ВС России частично ликвидировали группу из боевиков РДК** и «Кракена»* в Харьковской области. Часть украинских военных сбежала, оставив на поле боя около 300 убитых и раненых сослуживцев.
* Нацбатальон «Кракен» признан террористическим и запрещен на территории РФ.
** РДК («Русский добровольческий корпус») — запрещенная в России террористическая организация.
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