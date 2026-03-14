Число уничтоженных на подлете к Москве дронов выросло до четырех
Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили еще два беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Таким образом, общее количество вражеских летательных аппаратов выросло до четырех. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Он подчеркнул, что сотрудники оперативных служб прибыли на место падения обломков уничтоженных беспилотников.
Украинские боевики провели новый запуск беспилотников утром в субботу, 14 марта.
По данным Министерства обороны России, с 8:00 до 11:00 дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 37 вражеских летательных аппаратов. Беспилотники сбили над Брянской, Белгородской, Курской и Смоленской областями.
В ночь на субботу над российскими регионами, а также Черным и Азовским морями средства противовоздушной обороны уничтожили 87 украинских беспилотников.