Число уничтоженных на подлете к Москве дронов выросло до четырех

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили еще два беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Таким образом, общее количество вражеских летательных аппаратов выросло до четырех. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин .

Он подчеркнул, что сотрудники оперативных служб прибыли на место падения обломков уничтоженных беспилотников.

Украинские боевики провели новый запуск беспилотников утром в субботу, 14 марта.

По данным Министерства обороны России, с 8:00 до 11:00 дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 37 вражеских летательных аппаратов. Беспилотники сбили над Брянской, Белгородской, Курской и Смоленской областями.

В ночь на субботу над российскими регионами, а также Черным и Азовским морями средства противовоздушной обороны уничтожили 87 украинских беспилотников.