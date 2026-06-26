Число сбитых у Москвы беспилотников ВСУ выросло до 30

Число сбитых на подлете к Москве беспилотников ВСУ выросло до 30. Об уничтожении аппаратов рассказал в телеграм-канале глава российской столицы Сергей Собянин.

В 02:29 мэр Москвы сообщил о первой десятке уничтоженных БПЛА ВСУ. До 03:00 количество ликвидированных аппаратов выросло до 21.

Следующие сообщения в официальном телеграм-канале столичного градоначальника появлялись примерно каждые 10 минут. Сначала Собянин доложил о нейтрализации двух беспилотников, затем ПВО сбила еще два украинских дрона.

После этого уничтожить удалось еще семь БПЛА. Всего за час на подлете к Москве сбили 30 беспилотников Украины. На месте обломков этих аппаратов работают экстренные службы.

Ранее Росавиация предупредила о временных ограничениях в работе трех столичных аэропортов.