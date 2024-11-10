Число сбитых над Орловской областью БПЛА выросло до 10
Клычков: над Орловской областью сбили еще 2 украинских БПЛА
В небе над Орловской областью уничтожили еще два украинских беспилотника. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
«Вражеская атака продолжается — над Орловской областью сбиты еще два БПЛА», — отметил он.
Клычков добавил, что пострадавших в результате налета дронов нет, никаких повреждений беспилотники не нанесли. На месте работают оперативные службы.
«Наши доблестные силы ПВО продолжают круглосуточное дежурство, надежно защищая небо над Орловщиной», — подчеркнул глава региона.
Ранее Клычков сообщал о восьми уничтоженных беспилотниках. Теперь число сбитых украинских дронов достигло 10.