Число сбитых на подлете к Москве дронов выросло до 25
Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили на подлете к Москве еще три вражеских беспилотника. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Общее количество запущенных в сторону мегаполиса дронов выросло до 25. На места падения обломков летательных аппаратов выехали представители экстренных служб.
Воздушная атака на Москву началась днем в субботу, 14 марта, после полудня. За несколько часов дежурные средства противовоздушной обороны сбили несколько роев беспилотников, в самый крупный из которых входило шесть летательных аппаратов.
Под ударами вражеских беспилотников оказалась не только Москва. Министерство обороны отчиталось об уничтожении 37 дронов над четырьмя регионами России. В ведомстве подчеркнули, что летательные аппараты запустили с территории Украины.