Число сбитых на подлете к Москве дронов выросло до 25

Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили на подлете к Москве еще три вражеских беспилотника. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин .

Общее количество запущенных в сторону мегаполиса дронов выросло до 25. На места падения обломков летательных аппаратов выехали представители экстренных служб.

Воздушная атака на Москву началась днем в субботу, 14 марта, после полудня. За несколько часов дежурные средства противовоздушной обороны сбили несколько роев беспилотников, в самый крупный из которых входило шесть летательных аппаратов.

Под ударами вражеских беспилотников оказалась не только Москва. Министерство обороны отчиталось об уничтожении 37 дронов над четырьмя регионами России. В ведомстве подчеркнули, что летательные аппараты запустили с территории Украины.