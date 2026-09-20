Число сбитых дронов, летевших на Москву, выросло до 131

Силы ПВО продолжают отражать атаку вражеских беспилотников, летящих на Москву. Число уничтоженных дронов ВСУ достигло 131. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале .

За последний час столичный градоначальник опубликовал четыре сообщения об уничтожении БПЛА: в 04:04, 04:28, 04:40 и 04:49. За этот час военные нейтрализовали 60 летательных аппаратов. Перед эти силы ПВО сбили еще 71 единицу вражеской техники.

Специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков, добавил Собянин.

В дневные часы минувших суток системы противовоздушной обороны ликвидировали почти три сотни беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Военные сбивали БПЛА над девятью областями — Белгородской, Курской, Брянской, Калужской, Орловской, Тульской, Рязанской, Нижегородской и Владимирской. Кроме того, вражескую технику уничтожили в небе над Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом.