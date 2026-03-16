Число сбитых БПЛА на подлете к Москве с начала суток достигло 56

Число беспилотников, уничтоженных на подлете к Москва с начала суток, достигло 56. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале .

«Отражена атака еще двух БПЛА», — написал он.

На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Согласно сообщениям мэра, всего после 02:00 по московскому времени 16 марта ликвидировали 56 беспилотников.

Утром Собянин отметил, что за последние двое суток подразделения ПВО Минобороны России уничтожили около 250 беспилотников. Он поблагодарил расчеты за профессиональную и самоотверженную работу.

На фоне атак временные ограничения ввели в работе московских аэропортов. По данным Росавиации, аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковского и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Возможны изменения в расписании, а актуальный статус рейсов пассажирам рекомендуют уточнять через онлайн-табло.