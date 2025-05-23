Число раненных при ударе ВСУ по Льгову достигло 16

Хинштейн: при массированном ударе ВСУ по Льгову ранения получили 16 человек

Количество пострадавших в результате удара ВСУ по городу Льгову выросло до 16 человек. Об сообщил в Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Он отметил, что 14 раненых, в том числе двое детей, находятся в Курской областной больнице. Им оказывают всю необходимую помощь.

«К сожалению, четверо из числа пострадавших в тяжелом состоянии — наши врачи делают все, чтобы их спасти», — написал Хинштейн.

Двух человек медики отпустили на амбулаторное лечение. После обстрела они получили легкие ссадины.

В результате атаки повреждения получили 30 частных домов, в 26 квартирах выбиты окна. Также пострадали два магазина, автомойка, 14 легковых и девять грузовых автомобилей.

Вооруженные силы Украины устроили массированную атаку на город Льгов 22 мая. Сообщалось о 12 пострадавших.