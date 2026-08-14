Число раненных при ударе ракеты по дому в Брянске выросло до девяти
Ковальчук: медпомощь потребовалась 9 раненным при ударе ракеты по дому в Брянске
Брянские врачи забрали в больницу трех из девяти раненых горожан, в чей дом попала украинская ракета. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук.
Он напомнил, что в результате вражеского обстрела один из жильцов дома погиб.
«Девяти жителям оказана медицинская помощь. Трое госпитализированы, остальным назначено лечение амбулаторно», — заявил Ковальчук.
Врио губернатора Брянской области добавил, что спасатели локализовали охвативший дом пожар. Следователи вместе с сотрудниками администрации города начали обход квартир. К уборке двора привлекли волонтеров.
«Утром 15 августа строительные организации начнут работы по закрытию контура зданий и дальнейшему устранению последствий на этажах», — подчеркнул Ковальчук.
Ракета попала в многоэтажку Брянска утром в пятницу, 14 августа. Следователи завели уголовное дело о теракте. В ведомстве подчеркнули, что в результате атаки погиб один человек, а среди раненых оказались ребенок и пожилые люди.