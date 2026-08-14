СК завел дело о теракте после удара ракеты по дому в Брянске

Уголовное дело о теракте возбудил СК России после ракетного удара украинских боевиков по жилому дому в Брянске. Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко , в результате обстрела погиб один житель, не менее семи человек получили ранения.

Она отметила, что среди пострадавших — ребенок и пожилые люди.

«Все это свидетельствует о сознательном терроре и цинизме со стороны киевского режима. То, что украинские боевики систематически делают с мирными городами и их жителями, переходит все границы человеческой морали», — отметила Петренко.

СК собирает доказательства на месте происшествия, работают следователи и криминалисты.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что эксперты уже проводят оценку последствий. Дом будет восстановлен.