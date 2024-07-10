Число раненных при обстреле ВСУ в Шебекине выросло до девяти

Гладков: девять человек получили ранения в результате обстрела Шебекина

Количество раненных после обстрела города Шебекино увеличилось до девяти человек. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Шебекинскую ЦРБ обратились мужчина и его 12-летний сын, которые пострадали на парковке в результате прилета снаряда в рядом стоящий автомобиль. Оба получили осколочные ранения поясничного отдела», — написал Гладков.

По словам губернатора, в городе много поврежденных зданий и автомобилей. Также Гладков пообщался с владельцами торговых точек, которые пострадали при обстреле.

Ранее сообщалось о семерых пострадавших и одном погибшем в результате атаки ВСУ. Мужчина скончался на месте от полученных травм. Повреждения получили три многоквартирных дома, два социальных и пять коммерческих объектов.