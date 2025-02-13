Число пропавших, которых Красный Крест ищет на Украине, достигло 50 тысяч

Международный комитет Красного Креста разыскивает на Украине 50 тысяч пропавших без вести за время спецоперации. Об этом сообщил РИА «Новости» глава бюро по вопросам СВО Центрального агентства по розыску Душан Вуяшанин.
«С февраля 2024 года число открытых дел о пропавших без вести — людях, которых разыскивают их семьи, — увеличилось более чем вдвое», — добавил он.
Ранее пленный украинский военнослужащий Иван Анода рассказал, что представители украинских воинских частей и территориальных центров комплектования (военкоматов) обманывают родственников погибших, плененных и пропавших без вести солдат, рассказывая, что их близкие живы и находятся на позиции. Делают они это, чтобы не платить положенную по закону компенсацию.
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