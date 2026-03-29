Один человек погиб при атаке БПЛА на Таганрог

В Таганроге в результате атаки украинских беспилотников погиб один мужчина и еще один был ранен. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Воздушная атака на Таганрог принесла большое горе — один мужчина погиб, еще один — получил ранение. Медики оказывают помощь», — написал глава региона.

Он добавил, что на месте происшествия, где упали обломки украинских дронов, работают экстренные службы. Людей эвакуировали. На земле обнаружили разрушения, также имеются возгорания, но данные еще уточняются.

Слюсарь отметил, что в Таганроге продолжается работа по отражению воздушной атаки. На территории региона объявили опасность беспилотников.

Ранее Минобороны сообщило, что над четырьмя регионами страны силы ПВО сбили 27 дронов ВСУ. Российские военные уничтожили украинские беспилотники с 13:00 до 20:00 по московскому времени.