Число пострадавших при ударе ВСУ по Горловке выросло до пяти

Приходько: пять человек пострадали в Горловке из-за атаки ВСУ

Количество пострадавших после обстрела Горловки со стороны Вооруженных сил Украины увеличилось до пяти. Погиб мирный житель, сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько.

Атака ВСУ на Центрально-городской район произошла в воскресенье, 16 марта. По данным местных властей, ранения в том числе получил подросток.

Приходько отметил, что из-за обстрелов Горловки повреждения зафиксировали в многоквартирных и частных домах в жилом массиве «Комсомолец», а также в поселке Победа и микрорайоне «Квартал 88».

В первых числа марта в Горловке из-за атаки беспилотника пострадал сотрудник МЧС.Спасатели работали на месте обстрела легкового автомобиля. После того как огнеборцы начали тушить машину, произошла атака БПЛА. Ранение получил заместитель начальника пожарной службы.