Число пострадавших при обстреле ВСУ Шебекина выросло до четырех

Открытый украинскими боевиками обстрел Шебекинского городского округа привел к ранениям четырех мирных жителей. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Он уточнил, что разлетевшиеся от снарядов осколки ранили 11-летнюю школьницу. Бригада врачей забрала ее в детскую областную больницу. Также пострадала мать девочки, у которой взрывом оторвало обе ступни.

Кроме того, ранения получил мальчик из села Архангельское, входящее в Шебекинский городской округ, а также мужчина, которого с застрявшими в груди и бедре осколками забрали в областную клиническую больницу.

Ранее Гладков заявил, что в ходе обстрела Архангельского погибли двое взрослых и подросток. Белгородский губернатор принес соболезнования семьям жертв атаки украинских боевиков.