Число пострадавших при обстреле Шебекинского городского округа выросло до шести

Гладков: при обстреле Шебекинского городского округа пострадали шесть человек

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков/Telegram
Фото: Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков/Telegram

Количество пострадавших при утреннем обстреле ВСУ Шебекинского городского округа увеличилось до шести. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, под обстрел попали села Новая Таволжанка и Вознесеновка.

В первом из них при атаке торгового объекта пострадали три человека. Женщина получила контузию и сотрясение мозга, мужчине осколками ранило руку. Еще одну женщину с тяжелой минно-взрывной травмой руки, осколочными ранениями и огнестрельным переломом костей ноги доставили в областную клиническую больницу.

В селе Вознесеновка мужчина получил множественные осколочные ранения руки, его госпитализировали. В одном из частных жилых домов загорелась кровля.

Еще о двух пострадавших — жителях села Ржевка с осколочными ранениями — Гладков сообщил ранее.

«Курить должно быть немодно». Готовы ли россияне к штрафам за дымящих детей?

Продажа стройматериалов и парковочных мест. Как мошенники разводят россиян в домовых чатах?

Обидели «сестер». Краснодарцев едва не убили в Геленджике под надуманным предлогом

Украина попыталась угнать носитель ядерного оружия Ту-22М3. Кто стоит за диверсией

Остановить Чикатило. Как ловили одного из самых страшных убийц в СССР

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте