Число пострадавших при обстреле рынка в Алешках достигло 14

Алексеенко: после двух обстрелов ВСУ Алешек ранения получили 14 человек

Вооруженные силы Украины несколько раз атаковали мирные кварталы города Алешки в Херсонской области. Ранения получили 14 человек, сообщил в Telegram-канале председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

Он рассказал, что до обеда ВСУ ударили по рынку, в результате чего пострадали восемь мирных жителей. После этого боевики начали прицельно бить FPV-дронами по многоэтажкам на улице Пролетарская.

«В одной из девятиэтажек начался пожар. Осколочные ранения здесь получили шесть мирных жителей разного возраста», — написал он.

Большинство из пострадавших — это люди старшего поколения. Алексеенко назвал удары артиллерии и дронов не случайными.