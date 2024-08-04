Число пострадавших при обстреле рынка в Алешках достигло 14

Алексеенко: после двух обстрелов ВСУ Алешек ранения получили 14 человек

Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко/Telegram
Фото: Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко/Telegram

Вооруженные силы Украины несколько раз атаковали мирные кварталы города Алешки в Херсонской области. Ранения получили 14 человек, сообщил в Telegram-канале председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

Он рассказал, что до обеда ВСУ ударили по рынку, в результате чего пострадали восемь мирных жителей. После этого боевики начали прицельно бить FPV-дронами по многоэтажкам на улице Пролетарская.

«В одной из девятиэтажек начался пожар. Осколочные ранения здесь получили шесть мирных жителей разного возраста», — написал он.

Большинство из пострадавших — это люди старшего поколения. Алексеенко назвал удары артиллерии и дронов не случайными.

Слияние бизнеса развалило семью? Как основательница Wildberries Татьяна Бакальчук пришла к разводу

Колбаса — прямой путь к деменции? Психиатр рассказал о коварстве глутамата натрия

Россиян напугали блокировкой Google, Android и iOS. Какие есть альтернативы?

Сотни участников и международные эксперты. «Сырный чемпионат России» стартовал в Истре

«Хлопки сильные». Жительница Коммунарки рассказала о начале массовой драки

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте