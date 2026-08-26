Число пострадавших при атаке на склад Wildberries в Котовске увеличилось до двух

Количество пострадавших при атаке беспилотников на логистический центр Wildberries в Котовске в Тамбовской области выросло до двух. Об этом заявил губернатор Евгений Первышов в мессенджере «Макс». .

«Пострадали два человека — 19-летний парень получил сотрясение мозга, у 49-летней женщины перелом пальца. Им оказывается необходимая медицинская помощь», — написал он.

Первышов отметил, что жертв и большого числа раненых удалось избежать благодаря оперативной эвакуации и слаженной работе сотрудников экстренных служб, в том числе муниципалитета.

Он отметил, что силы противовоздушной обороны ликвидировали 13 дронов в небе над регионом.

Об атаке на логистический центр Wildberries стало известно сегодня утром. Первышов заявил, что в результате ЧП начался пожар, огонь разгорелся на площади 40 тысяч квадратных метров.