Число пострадавших при атаке на склад под Владимиром выросло до трех

Количество пострадавших в результате украинской атаки на складской комплекс в Собинском округе Владимирской области выросло до трех. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев в «Максе» .

«Стало известно о третьем пострадавшем — молодой мужчина с травмой пальца руки», — уточнил он.

Раненому оказались помощь в Собинской районной больнице, он продолжит лечиться амбулаторно.

Ранее Авдеев сообщил о двух пострадавших — у одного из них повреждение в области головы. Из-за удара ВСУ на складском комплексе произошел пожар, не обошлось без разрушений. Сотрудников эвакуировали.