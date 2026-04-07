Число пострадавших при атаке на школу в Запорожской области возросло до 10

При атаке на школу в Каменско-Днепровском округе погиб один человек, пострадали семеро детей и трое взрослых. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, пятеро детей получили ранения, еще двое — в тяжелом стрессе. Состояние тяжелораненой учительницы удалось стабилизировать. После атаки на школу ВСУ попытались ударить беспилотником и по приехавшей на место машине скорой помощи, но обошлось без новых пострадавших.

«Это чистый террор против нашего будущего, запугивание мирных жителей. За каждым таким ударом последует справедливое возмездие», — подчеркнул Балицкий.

Погибший — первый замглавы округа Александр Резниченко. Ценой своей жизни он спас детей во время эвакуации. Губернатор выразил соболезнования его родным и близким и пообещал оказать всю необходимую помощь.