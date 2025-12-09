Трое взрослых и ребенок пострадали при атаке беспилотников в Чебоксарах

В Чувашии в результате атаки БПЛА пострадали люди. Об этом заявил глава республики Олег Николаев в Telegram-канале .

«Сегодняшним утром в республике в очередной раз зафиксирована атака вражескими БПЛА. К сожалению, есть пострадавшие, повреждения жилых домов», — написал он.

Количество пострадавших Николаев не уточнил. По его словам, все сотрудники экстренных служб сейчас работают в усиленном режиме, последствия атаки оперативно устраняют.

На нескольких магистралях города Чебоксары временно ограничили движение. Также в школе на улице Хузангая открыли пункт помощи.

Вице-премьер правительства Чувашии Владимир Степанов уточнил, что в Чебоксарах пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Сейчас им оказывают всю необходимую медпомощь.

За ночь средства противовоздушной обороны уничтожили 121 беспилотник ВСУ над российскими регионами. Дроны сбили в Крыму, Рязанской, Воронежской, Ростовской, Нижегородской, Липецкой, Курской, Брянской, Тульской областях и в Краснодарском крае.