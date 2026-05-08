Число пострадавших при атаках БПЛА на Чебоксары достигло 42

Число пострадавших в Чебоксарах в результате беспилотной атаки 5 мая увеличилось до 42 человек, двое погибли. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Чувашии.

Изначально поступала информация о 35 пострадавших среди местных жителей.

«Следует отметить, что семь жителей обратились в медицинские организации уже после происшествия самостоятельно. Все они получают амбулаторную помощь», — заявили в министерстве.

Сейчас в медицинских организациях региона остаются 10 человек, из них двое — в тяжелом состоянии. Еще одного нуждающегося в специализированной помощи пациента перевели в ожоговый центр в Нижнем Новгороде.

Остальные пострадавшие получают медицинскую помощь и находятся под наблюдением специалистов.

Ранее стало известно, что в результате атаки в Чебоксарах повреждения получили 40 многоквартирных домов и ряд социально значимых объектов. В республике ввели режим ЧС регионального характера.