Три человека погибли при атаке на городской пляж в Курске

Хинштейн: после атаки на курский пляж погибли три человека

В результате удара украинских боевиков по пляжу «Городской» в Курске погибли три человека, еще шестеро получили ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

По его словам, трое мирных жителей погибли при атаке на месте происшествия.

«Приношу искренние соболезнования родным. Близким будет оказана вся необходимая помощь», — написал Хинштейн.

Среди раненых — мужчина с проникающим ранением грудной клетки, две женщины и ребенок с ожогами. А также двое мужчин — один с осколочным ранением плеча, другой с травмой ребер и осколочными ранениями.

Всех пострадавших немедленно направили в Курскую областную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

Врио губернатора также назвал эту атаку «подлым, бесчеловечным ударом украинских преступников», добавив, что атака произошла, когда на пляже находились мирные жители.

Ранее RT сообщил, что в небе над Новомосковском Тульской области работают силы ПВО по украинским беспилотникам. Местные жители слышали громкие хлопки.