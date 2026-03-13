Число жертв ракетной атаки на Брянск 10 марта увеличилось до восьми человек. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз на первом заседании Общественной палаты региона нового созыва.

Богомаз выразил соболезнования родственникам погибших и уточнил сведения о жертвах и пострадавших после удара.

«Большое горе для родных, близких, для области. По последним данным, уже окончательным данным, погибло 8 человек, 47 были ранены», — сказал он.

Ранее послов Великобритании и Франции в Москве вызвали в МИД России после удара ВСУ по Брянску. Дипломатам заявили решительный протест, а также указали на возможные последствия и предостерегли от дальнейшего участия их стран в преступлениях киевского режима.

В министерстве отдельно подчеркнули, что при атаке на город использовались крылатые ракеты производства франко-британского концерна MBDA.