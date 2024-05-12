Число погибших при обрушении дома в Белгороде возросло до семи | 360°

Важное 12 мая 2024, 19:31 Число погибших при обрушении дома в Белгороде возросло до семи МЧС: седьмого погибшего достали из-под завалов на улице Щорса в Белгороде

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Тело седьмого погибшего извлекли из-под завалов после обрушения подъезда многоэтажного дома на улице Щорса в Белгороде. Данные привели в пресс-службе МЧС.

По факту случившегося возбудили дело о теракте. По предварительным данным, город обстреляли из района Казачьей Лопани в Харьковской области.

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Минобороны сообщало, что ВСУ начали атаку около 11:40, применяя ракеты «Точка-У», РСЗО Vampire и «Ольха».

При отражения атаки ПВО уничтожила шесть ракет «Точка-У», четыре реактивных снаряда РСЗО Vampire и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха».

«Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК „Точка-У“ поврежден жилой дом», — уточнили в министерстве.

В разборе завалов сейчас участвуют более 400 человек. Работы продолжат и в ночное время. Для этого на место привезли генераторы и дополнительные прожекторы.