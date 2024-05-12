Число погибших при обрушении дома в Белгороде возросло до семи | 360°

12 мая 2024, 19:31
Число погибших при обрушении дома в Белгороде возросло до семи
МЧС: седьмого погибшего достали из-под завалов на улице Щорса в Белгороде
Тело седьмого погибшего извлекли из-под завалов после обрушения подъезда многоэтажного дома на улице Щорса в Белгороде. Данные привели в пресс-службе МЧС.
По факту случившегося возбудили дело о теракте. По предварительным данным, город обстреляли из района Казачьей Лопани в Харьковской области.
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Минобороны сообщало, что ВСУ начали атаку около 11:40, применяя ракеты «Точка-У», РСЗО Vampire и «Ольха».
При отражения атаки ПВО уничтожила шесть ракет «Точка-У», четыре реактивных снаряда РСЗО Vampire и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха».
«Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК „Точка-У“ поврежден жилой дом», — уточнили в министерстве.
В разборе завалов сейчас участвуют более 400 человек. Работы продолжат и в ночное время. Для этого на место привезли генераторы и дополнительные прожекторы.
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Обрушение подъезда многоэтажки в Белгороде из-за удара ВСУ
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