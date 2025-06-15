Число погибших при атаке на Елабугу выросло до двух

В Татарстане умер второй пострадавший при атаке беспилотника ВСУ

В больнице умер один из пострадавших при атаке Украины на Татарстан. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Мужчина поступил в госпиталь уже в тяжелом состоянии. Стабилизировать его не удалось, он скончался от полученных ран.

Таким образом, теперь число погибших при атаке БПЛА ВСУ 15 июня на Елабугу достигло двух человек.

Глава региона Рустам Минниханов ранее сообщал, что ранения в результате атаки украинских беспилотников получили 13 человек. При ликвидации дрона обломки аппарата рухнули на здание контрольно-пропускного пункта на автомобильном заводе в Елабужском районе.

Здесь возник пожар, его удалось быстро потушить. Росавиация утром 15 июня вводила ограничения в аэропорту Казани, Нижнекамске и Ижевске. СК возбудил уголовное дело о теракте.