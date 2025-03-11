Число погибших при атаке беспилотников на Подмосковье выросло до двух

Воробьев: пострадавший мужчина умер в больнице в Видном после атаки БПЛА

Житель Подмосковья, получивший ранения при атаке беспилотников на Подмосковье, умер в больнице в Видном. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в своем Telegram-канале . Таким образом, число жертв налета дронов возросло до двух.

«Врачи до конца боролись за его жизнь — четырежды запускали сердце», — рассказал глава региона.

Погибшему мужчине было 50 лет.

В Домодедове в больнице находятся двое пострадавших: 43-летняя женщина со рваной раной груди и повреждением кишечника и 44-летний мужчина с ранением живота и голени, а также переломом плеча.

Первым погибшим при атаке стал 38-летний охранник дистрибьюторского центра агрохолдинга «Мираторг» в селе Ям возле Домодедова. Он получил смертельные ранения, когда беспилотник упал на парковку.