Число погибших при атаке беспилотников на Подмосковье выросло до двух

Житель Подмосковья, получивший ранения при атаке беспилотников на Подмосковье, умер в больнице в Видном. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в своем Telegram-канале. Таким образом, число жертв налета дронов возросло до двух.
«Врачи до конца боролись за его жизнь — четырежды запускали сердце», — рассказал глава региона.
Погибшему мужчине было 50 лет.
В Домодедове в больнице находятся двое пострадавших: 43-летняя женщина со рваной раной груди и повреждением кишечника и 44-летний мужчина с ранением живота и голени, а также переломом плеча.
Первым погибшим при атаке стал 38-летний охранник дистрибьюторского центра агрохолдинга «Мираторг» в селе Ям возле Домодедова. Он получил смертельные ранения, когда беспилотник упал на парковку.
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