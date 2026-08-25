Россия поднимет в ОБСЕ вопрос об атаке ВСУ на детский центр на Кубани

Полянский: Россия обсудит в ОБСЕ атаку ВСУ на детский центр в Краснодаре

Российская сторона вынесет на обсуждение в ОБСЕ вопрос об атаке украинских боевиков на детский центр в Краснодарском крае. Об этом РИА «Новости» заявил постоянный представитель России при этой организации Дмитрий Полянский.

«Мы это сделаем на ближайшем заседании постсовета ОБСЕ в сентябре», — сказал дипломат.

Украинские неонацисты нанесли массированный удар беспилотниками по гражданским объектам в регионе в ночь на 24 августа. Один из БПЛА попал в здание частного детского центра в Краснодаре, погибли три подростка и еще восемь человек пострадали.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ. Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что пострадавшие от атаки БПЛА проходят лечение в больницах Краснодара. Шестеро детей находятся в состоянии средней степени тяжести, а двое взрослых — в тяжелом.