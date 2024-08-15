Четыре жителя Шебекина пострадали из-за атаки украинских дронов

Украинские дроны в очередной раз атаковали город Шебекино, в результате пострадали четыре человека. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Пострадали четыре местных жителя, среди них два фельдшера скорой помощи. У мужчины — множественные осколочные ранения спины и контузия, у женщины — закрытый перелом плечевой кости и ноги, их отвезли в городскую больницу № 2 Белгорода. Еще двоих пострадавших доставили в областную клиническую больницу», — написал он.

Гладков добавил, что из-за ударов БПЛА началось возгорание в двух квартирах многоквартирного дома. Прибывшие на место сотрудники МЧС оперативно ликвидировали очаги возгорания. Более подробная информация о происшествии выясняется, на месте работают оперативные службы.

Днем ранее украинские дроны также атаковали Шебекино, ранения получили двое местных жителей.