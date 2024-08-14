Атаковавшие Шебекино украинские дроны ранили двух жителей

Гладков заявил об ударе украинского дрона по автобусу в Шебекине

Водитель пассажирского автобуса в Шебекине и дачник входящего в городской округ села Новая Таволжанка получили серьезные ранения при атаке украинских дронов. О новой атаке беспилотников сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков .

Он уточнил, что запущенный украинскими боевиками беспилотник врезался в автобус в Шебекине. Водителя с множественными осколочными ранениями и травмами в Центральную районную больницу доставили бойцы территориальной обороны. После оказания первой помощи лечение пострадавший продолжит в больнице Белгорода.

Автобус получил сильные повреждения, вокруг него загорелась сухая растительность.

В селе Новая Таволжанка беспилотник упал на территории приусадебного участка. Находившийся там мужчина с осколочным ранением плеча и минно-взрывной травмой сам обратился к врачам.

Еще один беспилотник ударил по частному дому в Шебекине. Взрывная волна выбила в здании окна, повредила кровлю и внутреннюю отделку.

Гладков ввел на территории региона режим чрезвычайной ситуации, начиная со среды, 14 августа. Свое решение он объяснил сложной обстановкой из-за регулярных обстрелов со стороны украинских боевиков. Губернатор добавил, что обратится в правительство России с предложением введения режима чрезвычайной ситуации федерального уровня.