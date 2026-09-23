Четыре жителя ЛНР пострадали при ударах украинских боевиков
Пасечник заявил о четырех раненых после ударов украинских боевиков
Ранения различной степени тяжести получили четверо жителей Луганской Народной Республики после ударов украинских боевиков. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.
Он подчеркнул, что среди пострадавших оказалась женщина, проходившая мимо Дома культуры в Рубежном, водитель и пассажирка легкового автомобиля в Новопсковском муниципальном округе.
В Троицком округе украинские боевики ударили по зданию детского сада,. Там ранения получил охранник. Воспитанников учреждения в момент удара внутри не было.
«Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления», — заявил Пасечник.
Глава Луганской Народной Республики добавил, что всего за сутки под огнем противника оказались 15 муниципалитетов, где повреждения получили жилые дома, объекты гражданской и коммунальной инфраструктуры.
Пасечник отметил, что дежурные системы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы сбили над территорией республики 170 воздушных целей.
В минувший понедельник, 21 сентября, глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что в ходе воздушной атаки вражеских беспилотников ранения получили три человека. Он уточнил, что речь идет о водителя грузовика и фургона, а также жительницы дома, в который влетел украинский дрон.