Четыре жителя ЛНР пострадали при ударах украинских боевиков

Пасечник заявил о четырех раненых после ударов украинских боевиков

Ранения различной степени тяжести получили четверо жителей Луганской Народной Республики после ударов украинских боевиков. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник .

Он подчеркнул, что среди пострадавших оказалась женщина, проходившая мимо Дома культуры в Рубежном, водитель и пассажирка легкового автомобиля в Новопсковском муниципальном округе.

В Троицком округе украинские боевики ударили по зданию детского сада,. Там ранения получил охранник. Воспитанников учреждения в момент удара внутри не было.

«Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления», — заявил Пасечник.

Глава Луганской Народной Республики добавил, что всего за сутки под огнем противника оказались 15 муниципалитетов, где повреждения получили жилые дома, объекты гражданской и коммунальной инфраструктуры.

Пасечник отметил, что дежурные системы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы сбили над территорией республики 170 воздушных целей.

В минувший понедельник, 21 сентября, глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что в ходе воздушной атаки вражеских беспилотников ранения получили три человека. Он уточнил, что речь идет о водителя грузовика и фургона, а также жительницы дома, в который влетел украинский дрон.