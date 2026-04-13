Четыре жителя Белгородской области получили ранения при украинской атаке

Гладков: в Гаевке и Ясных Зорях 4 человека получили ранения при атаке БПЛА

В результате атаки украинского беспилотника в селе Ясные Зори Белгородской области ранения получили четыре человека. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, у троих зафиксировали осколочные ранения головы. Двое из них доставили в Октябрьскую районную больницу.

Еще один пострадавший самостоятельно обратился в Белгородскую областную клиническую больницу, от госпитализации он отказался.

Гладков добавил, что один мужчина поступил в Волоконовскую ЦРБ после атаки дрона в хуторе Гаевка Волоконовского округа. Врачи диагнозтировали слепое осколочное ранение ноги и минно-взрывную травму.

Ранее стало известно, что ВСУ за сутки обстреляли территорию Запорожской области девять раз. В селе Верхняя Криница погиб местный житель и еще один человек получили ранения. Также пострадавшие есть в Токмакском и Михайловском муниципальных округах.