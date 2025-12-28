Четыре ветерана СВО из Люберец прошли обучение в областном филиале РАНХиГС

Образовательные программы повышения квалификации освоили участники спецоперации Олег Золотухин, Николай Чернобровкин, Владимир Земсков и Иван Монец. Они также являются членами отделения Ассоциации ветеранов СВО в Люберцах.

Мужчины прошли курсы по направлениям «Стрессоустойчивость профессионала: работа без выгорания», «Основы предпринимательства» и «Основы правового консультирования ветеранов специальной военной операции». После им вручили удостоверения и сертификаты об окончании обучения на торжественной церемонии. Она состоялась в академии.

Поздравили собравшихся министр территориальной политики Московской области Юлия Губанова, директор филиала РАНХиГС Арташес Арсенян и исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Наталья Нестерова. Обучение организовали при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Отметим, что всего сертификаты о прохождении курсов повышения квалификации получили 96 ветеранов СВО из Подмосковья.