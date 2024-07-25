Четыре ракетных удара нанесли по ВСУ в пригороде Житомира

Подпольщик Лебедев: ВС России выпустили 4 ракеты по объектам ВСУ около Житомира

Фото: РИА «Новости»

Российские военные нанесли четыре ракетных удара по пригороду Житомира, к местам прилета снарядов выехали машины МЧС и кареты скорой помощи. Об этом РИА «Новости» заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он уточнил, что прилет ракет зафиксировали в ночь на 25 июля к северо-востоку от центра города. Подробности об ударе ВС России он не озвучил.

«Известно направление — северо-восток от центра города. И по описанию, где-то 12-15 километров от центра», — указал Лебедев.

Также представитель подполья рассказал, что войска атаковали склады ВСУ с ракетами большой дальности в городе Белая Церковь в Киевской области. По его словам, в уничтоженных арсеналах хранились снаряды с обедненным ураном.

Ночью российские военные также поразили состав с военной техникой на железнодорожной станции Тараса Шевченко в городе Смела Черкасской области. Лебедев подчеркнул, что на платформах под брезентом находились гусеничные боевые машины.

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