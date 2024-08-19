Четыре мирных жителя пострадали за сутки из-за ударов ВСУ по Белгородской области

Губернатор Гладков: Белгородскую область за сутки атаковали более 150 снарядами

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Фото: Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков/Telegram

Украинские боевики 18 августа атаковали 40 населенных пунктов в Белгородской области и выпустили по территории более 150 снарядов. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что ВСУ также использовали 49 дронов. Из-за ударов ранения получили четыре белгородца. От действий ВСУ также пострадали два многоквартирных дома, 10 частных домовладений, два предприятия, объект связи и четыре автомобиля.

Жительница Белгородского района получила минно-взрывную травму и контузию. Одного белгородца из Шебекинского городского округа поместили в больницу с ранением, еще двое пострадавших будут проходить дальнейшее лечение амбулаторно.

Ранее российские военные отразили несколько волн наступления ВСУ в Курской области. Командир отряда «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что украинская армия потеряла большое количество пехотинцев. ВСУ также лишились дрона «Баба-яга», пикапа, грузовика, пушки и боевой бронированной машины.

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