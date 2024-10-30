Четыре мирных жителя пострадали из-за атаки ВСУ на Белгородскую область

Вооруженные силы Украины атаковали два населенных пункта в Белгородской области. Есть раненые, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

Четыре мирных жителя пострадали в селе Отрадное. Троих женщин госпитализировали с осколочными ранениями. Мужчину с закрытой черепно-мозговой травимой доставят в областную клиническую больницу.

В результате атаки частное домовладение и торговая точка получили повреждения. В селе Двулучное дрон-камикадзе атаковал жилой дом.

Прошедшей ночью средства ПВО уничтожили 23 украинских дрона над регионами России. Один БПЛА сбили в Белгородской области, по три — над Брянщиной и Орловщиной, четыре — в Смоленской области и семь — в Ростовской. Еще пять БПЛА ликвидировали в Курской области.