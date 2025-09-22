Четыре машины пострадали из-за атаки БПЛА в Реутове

Жители Реутова услышали взрывы в районе улицы Строителей. Об этом сообщил в Telegram-канале глава городского округа Филипп Науменко.

«Жертв и разрушений нет. Пострадали четыре автомобиля», — написал он.

Науменко отметил, что угрозы для жителей Реутова нет. Он призвал сохранять спокойствие и доверять информации только из проверенных официальных источников.

Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 360.ru. Судя по видео, у нескольких припаркованных автомобилей выбило стекла, также были видны другие повреждения.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил об об отражении атаки беспилотников, летевших на Москву. Силы противовоздушной обороны сбили 15 БПЛА. На месте падения обломков выехали экстренные службы.