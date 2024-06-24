Украинские дроны сбили в Ростовской области

Минобороны: силы ПВО ликвидировали 4 БПЛА в Ростовской области

Фото: РИА «Новости»

В Ростовской области засекли четыре украинских беспилотника. Их сбили средствами ПВО, сообщило Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщила пресс-служба.

Военные перехватили и уничтожили над Ростовской областью четыре БПЛА. В операции задействовали дежурные средства ПВО.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев около двух часов ночи сообщал об атаке дронами. По его информации, военные сбили один БПЛА и подавили еще два. Обломки упали на территории промышленного предприятия, никто не пострадал.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал прекратить атаки на Энергодар и Запорожскую АЭС. Он заявил об участившихся прилетах беспилотников.

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