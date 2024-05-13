Четыре человека пострадали в результате удара ВСУ по Краснодону | 360°

Спецоперация 13 мая 2024, 13:49 Четыре человека пострадали в результате удара ВСУ по Краснодону Глава ЛНР Пасечник сообщил о четырех пострадавших из-за атаки ВСУ на Краснодон РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины обстреляли Краснодон. В результате пострадали четыре человека, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале.

Информация о разрушениях уточняется, отметил он.

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«Первостепенная задача — сохранить жизни людей и дома мирных жителей города», — написал Пасечник.

Он уточнил, что после удара ВСУ начался пожар. На место ЧП прибыли сотрудники МЧС. Пасечник взял ситуацию на контроль.

Несколько дней назад официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что украинские власти устроили серию варварских терактов к юбилею референдума в Донбассе. Все причастные понесут наказание за случившееся.