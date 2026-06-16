Четыре человека пострадали в Донецке при атаках ВСУ

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о четырех пострадавших при атаках ВСУ

В результате атак украинских военных в Донецке пострадали четыре человека. Об этом в телеграм-канале сообщил глава города Алексей Кулемзин.

По его словам, в результате ночной атаки БПЛА в Кировском районе ранение получила женщина. Также пострадали фасад и кровля здания жилого частного дома.

«Вследствие детонации взрывоопасного предмета в Петровском районе пострадали мужчина и женщина», — написал он.

Кроме того, в Пролетарском районе после атаки беспилотника ранена женщина. Повреждения зафиксировали у остекления многоквартирного дома и четырех легковых автомобилей.

Кулемзин подчеркнул, что всех пострадавших оперативно отвезли в медицинские учреждения. Им оказывают всю необходимую помощь.

В результате ударов БПЛА повреждения утром 16 июня получил Московский нефтеперерабатывающий завод, сообщал мэр столицы Сергей Собянин.