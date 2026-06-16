МНПЗ получил повреждения при атаке дронов ВСУ

Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) получил повреждения одним из дронов ВСУ, атаковавших столицу. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия», — написал он.

Утром 16 июня силы ПВО уничтожили 60 беспилотников, летевших на Москву. О первых сбитых в небе над регионом дронах Собянин сообщил в 05:46.

Ранее стало известно, что всего за минувшую ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 172 украинских беспилотника над российскими регионами.

БПЛА ликвидировали над Астраханской, Волгоградской, Тамбовской, Ростовской и другими областями.