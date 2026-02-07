Четыре человека пострадали при ракетном обстреле Белгорода

В результате ракетного удара по Белгороду пострадали четыре человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале .

Все пострадавшие — мужчины. Двоим, с баротравмами и ушибами, медики оказали помощь на месте, от госпитализации они отказались. Еще двух человек доставили в городскую больницу № 2. На одном из инфраструктурных объектов повредило семь машин.

В городе зафиксировали разрушения. В их числе: взрывная волна выбила окна в квартире многоэтажного дома и в четырех частных постройках, осколками посекло 11 автомобилей.

Также Гладков сообщил, что после обстрела в Белгороде и районах области начались отключения ресурсов. Власти уже приступили к восстановительным работам.