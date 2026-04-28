Четыре человека пострадали при атаке на село Стульнево в Запорожской области

ВСУ атаковали частные домовладения в селе Стульнево, пострадали четыре человека, в том числе подросток и 13-летняя девочка. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Подростка отправили в больницу, трое других отказались от госпитализации. Глава региона пообещал всю необходимую помощь пострадавшим. На месте работают оперативные службы.

Ранее ВСУ атаковали здание администрации в поселке городского типа Марковка в ЛНР. Пострадали 18 человек, трое из них — в тяжелом состоянии. В здании возник пожар. Ситуация осложнялась угрозой повторной атаки. В соседних зданиях, в частности в школе, взрывной волной выбило стекла.

Еще одной целью украинских боевиков стал сельсовет в Меловатке. Там обошлось без пострадавших.