Четыре человека погибли в результате ракетного удара ВСУ по Белгороду

Mash: ВСУ обстреляли Белгород из чешской РСЗО RM-70 Vampire, погибли 4 человека

Фото: РИА «Новости»

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Белгороду из РСЗО RM-70 Vampire чешского производства. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«До этого силы противника уже несколько раз накрывали город такими ракетами» — отметили в сообщении.

Согласно неподтвержденным данным канала, жертвами обстрела стали четыре человека. Также пострадали 12 местных жителей.

В Сети появились кадры последствий вечернего обстрела Белгорода. По данным Telegram-канала «Белгород-медиа», после обстрела в многоквартирных домах выбило окна, также осколками задело автобус.

Украинские боевики вновь атаковали Белгород и Белгородский район, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Один из снарядов попал в легковой автомобиль, это привело к гибели человека. Также с ранениями в больницу доставили семь местных жителей.

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