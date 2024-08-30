Четыре человека погибли в результате ракетного удара ВСУ по Белгороду

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Белгороду из РСЗО RM-70 Vampire чешского производства. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«До этого силы противника уже несколько раз накрывали город такими ракетами» — отметили в сообщении.

Согласно неподтвержденным данным канала, жертвами обстрела стали четыре человека. Также пострадали 12 местных жителей.

В Сети появились кадры последствий вечернего обстрела Белгорода. По данным Telegram-канала «Белгород-медиа», после обстрела в многоквартирных домах выбило окна, также осколками задело автобус.

Украинские боевики вновь атаковали Белгород и Белгородский район, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Один из снарядов попал в легковой автомобиль, это привело к гибели человека. Также с ранениями в больницу доставили семь местных жителей.