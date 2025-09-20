Четыре человека погибли при атаке БПЛА на Самарскую область

Жертвами ночной атаки беспилотников в Самарской области стали четыре человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев во «ВКонтакте» .

По его словам, еще один человек пострадал, врачи оказывают ему помощь. Семьям погибших власти пообещали материальную и другую поддержку.

Ранее Федорищев уточнял, что утром 20 сентября область подверглась атаке БПЛА, целью стали объекты топливно-энергетического комплекса.

По данным Министерства обороны России средства противовоздушной обороны прошедшей ночью уничтожили 149 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами.