Четыре беспилотника ВСУ сбили над Белгородской областью

Минобороны: силы ПВО сбили четыре украинских БПЛА над Белгородской областью

Фото: РИА «Новости»

Российские системы ПВО сбили в Белгородской области четыре украинских беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Около 20:20 по московскому времени пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа», — сообщили в ведомстве.

ВСУ дважды атаковали дронами-камикадзе заправку под Белгородом. Первый беспилотник сдетонировал после падения, пострадал мирный житель.

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