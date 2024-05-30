Четыре беспилотника ВСУ сбили над Белгородской областью

Российские системы ПВО сбили в Белгородской области четыре украинских беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«Около 20:20 по московскому времени пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа», — сообщили в ведомстве.
ВСУ дважды атаковали дронами-камикадзе заправку под Белгородом. Первый беспилотник сдетонировал после падения, пострадал мирный житель.
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