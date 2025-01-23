Четыре беспилотника уничтожили над Белгородской областью за ночь

В течение этой ночи силы противовоздушной обороны сбили четыре вражеских дрона под Белгородом. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram-канале .

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области», — заявили в ведомстве.

Вчера утром в министерстве сообщили о восьми украинских дронах, уничтоженных над территорией России. По данным ведомства, шесть беспилотников сбили над Ростовской областью и по одному над Воронежской и Курской областями.

Ранее журналисты британского издания UnHerd назвали неэффективной тактику ВСУ с пуском дронов в сторону России. По их мнению, даже если украинские беспилотники долетают до целей, то все российские объекты очень быстро восстанавливают. Для РФ такие удары не вызывают ощутимых последствий.