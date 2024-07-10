Четыре автомобиля военных ВСУ сожгли на Украине
«Страна.ua»: в Одессе, Ровно и Львове ночью сожгли четыре машины военных ВСУ
В Одессе, Ровно и Львове за прошедшую ночь кто-то сжег четыре автомобиля украинских военных. Об этом сообщил журналистам местного издания «Страна.ua» источник в полиции.
Авторы публикации уточнили, что во Львове сожгли машину военного 80-й отдельной штурмовой бригады. Рядом со сгоревшим авто лежали две бутылки с керосином.
В Одессе превратили в пепелище два автомобиля украинских боевиков. Еще одну машину, которую привезли солдатам ВСУ, также уничтожил огонь в Ровно.
После череды поджогов правоохранители возбудили уголовное дело о препятствовании законной деятельности ВСУ.
Недавно украинский солдат случайно поджег министерство, перепутав его с Радой. Он запустил в здание две бутылки с коктейлем Молотова.